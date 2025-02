Amendă de zeci de mii de lei pentru ”deficiențe” la deszăpezirea Sectorului 2. Ce cartiere au fost afectate

Primăria Sectorului 2 a anunțat joi, 20 februarie, că a amendat operatorul de salubritate pentru „deficiențe” în deszăpezirea străzilor din zonă. Primarul Rareș Hopincă a spus că nu acceptă scuze, iar valoarea amenzii se ridică la zeci de mii de lei.

Operatorul de salubritate din Sectorul 2 a fost amendat de primărie cu 30.000 de lei pentru neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin HCGMB nr. 345/2020, privind intervențiile necesare în perioada de iarnă.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 2 transmis joi, 20 februarie, operatorul de salubritate a fost sancţionat pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin hotărârea CGMB nr. 345/2020 privind intervenţiile necesare în perioada de iarnă, inspectorii din cadrul Direcţiei Utilităţi Publice şi Mediu constatând că nu a asigurat menţinerea arterelor secundare şi a trotuarelor în stare de practicabilitate. Acestea nu au fost deszăpezite corespunzător, punând în pericol siguranţa pietonilor şi circulaţia rutieră.

"Nu putem tolera întârzieri în intervenţiile de deszăpezire, mai ales că vom avea în continuare zile şi nopţi cu temperaturi de îngheţ. Operatorul de salubritate are obligaţia clară de a menţine accesibile căile publice pentru toţi cetăţenii. Nu accept scuze! Am sesizat lipsa corespunzătoare a intervenţiilor în cartierele Creangă, Tei Toboc, Pantelimon, Andronache, Baicului şi strada Paroşeni. Am solicitat acţiuni imediate şi vom continua controalele în teren acolo unde există sesizări!", a declarat primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă.

Autoritatea locală monitorizează permanent intervenţiile şi va continua să aplice sancţiuni maxime în cazul în care obligaţiile contractuale nu sunt respectate. Cetăţenii sunt încurajaţi să sesizeze orice problemă legată de activitatea de deszăpezire la dispeceratul Poliţiei Locale, la numerele de telefon: 0800.800.772 / 021.9941 / 021.25.25.103, dar şi online.

