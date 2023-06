Principalele forțe ale armatei ucrainene, pregătite pentru contraofensivă, nu au fost încă implicate în operațiuni ofensive.

”Ucrainenii caută slăbiciuni în apărarea rusă". Această declarație a fost făcută de comandantul Forțelor Terestre ale Ucrainei, generalul colonel Alexander Sirsky, într-un interviu cu jurnaliştii de la The Guardian.

Potrivit generalului, toată lumea se așteaptă la rezultate rapide ale ofensivei armatei ucrainene. Comandanții ar dori și ei asta, dar trebuie înțeles că obținerea victoriei va dura ceva timp, deoarece un număr mare de trupe, echipament militar și obstacole inginerești sunt concentrate de ambele părți.

Inamicul încearcă să prezică direcția în care Forțele Armate ale Ucrainei pot lovi și își întărește apărarea acolo.

În același timp, Sirsky nu are nicio îndoială că va fi găsit un loc pentru un atac fatal. În plus, generalul a precizat că astăzi gruparea trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei are 400.000 de oameni.

Anterior, președintele Volodimir Zelenski a făcut paralele între operațiunile ofensive ale Forțelor Armate ale Ucrainei din toamnă și actuala contraofensivă. Șeful statului a amintit că în toamnă, la început ofensiva părea că merge încet, dar apoi forțele ucrainene au început să avanseze rapid. În plus, președintele a adăugat: contraofensiva armatei ucrainene „nu merge bine”, pentru că inamicul a minat 200.000 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean.

La rândul său, ministrul de externe Kuleba a spus că Occidentul nu a trimis semnale autorităților ucrainene că asistența va fi oprită dacă contraofensiva nu se ridică la nivelul așteptărilor.

Ads