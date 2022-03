Tehnologie de Securitate - Detectoare camere

Serviciile companiilor care detecteaza dispozitivele de interceptare sunt foarte costisitoare si nu sunt usor de realizat, astfel incat angajatilor sa nu le fie trezite suspiciuni. Prin urmare, merita sa investesti in detectoare camere, care protejeaza birourile de supravegherea externa si, daca sunt detectate microcamere, le face inofensive.

Miniaturizarea tuturor tipurilor de dispozitive electronice vizeaza o mai mare comoditate pentru utilizatori. Deschide noi posibilitati de surprindere a sistemului de supraveghere neautorizat. Camerele spion miniaturale pot fi usor ascunse intr-o camera camuflata in obiectele de zi cu zi.

Multe situatii necesita protectia informatiilor confidentiale, iar datele clientilor sau partenerilor de afaceri trebuie pastrate secrete. De asemenea, discretia trebuie respectata la intalniri, deoarece de aceasta depinde securitatea financiara a companiei.

Concurentii neloiali pot face tot posibilul pentru a fura date importante. Ei instaleaza camere spion si alte dispozitive disponibile pe piata. Detectoarele de camere sunt utile si in situatiile private in care o persoana publica doreste sa se protejeze de supravegherea de catre persoane neautorizate si de scurgerea de informatii catre mass-media.

Detectorul de camere are trei moduri de avertizare cand este gasit un semnal: sunet de alarma (tot prin casti), vibratie si LED. De asemenea, poti utiliza contorul audio, astfel incat, daca semnalul permite, poti asculta semnalul, astfel incat sa poti verifica daca este un semnal audio.

Ads

Dupa pornire, dispozitivul efectueaza un autotest si poate fi apoi folosit pentru a verifica mediul pentru camere camuflate, mini spioni, transmitatoare audio si multe altele. Sunt detectate chiar si trackere GPS care isi transmit locatia prin GSM.

Cum se alimenteaza detectoarele de camere?

Alimentarea este furnizata de baterii AAA, in pachet fiind inclusa si o baterie reincarcabila. Exista, de asemenea, un pachet de alimentare si un incarcator de baterie. De asemenea, poti utiliza o statie de alimentare pentru a alimenta mini-detectorul de camere spion prin USB.

Cu detectoare camere poti detecta chiar si camerele ascunse in telefoanele mobile si chiar si atunci cand niciun apel nu este activ. Fiecare telefon mobil verifica in mod regulat contactul cu reteaua de telefonie mobila, chiar daca nu trimite in mod activ date sau nu efectueaza apeluri. Doar cativa detectoare pot inregistra acest proces de testare pentru a urmari un telefon mobil.

Detector pentru obiectivul camerei

Detectorul pentru camere emite o lumina LED stralucitoare, care este reflectata de lentilele ascunse ale camerei. Cand te uiti prin discul de filtru integrat, lentilele camuflate ale camerei pot fi detectate cu usurinta, chiar daca minicamera nu trimite un semnal.

Tehnologia de interceptare este in continua evolutie si devine din ce in ce mai dificil de urmarit. Cu detectoare camere ai la indemana instrumentul potrivit pentru a gasi chiar si cele mai moderne transmitatoare radio, indiferent de dimensiune, putere de transmisie, modulatie etc. Numai cu acest dispozitiv poti descoperi camerele spion ascunse acasa sau la birou.