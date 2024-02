Care este cantitatea corectă de detergent pentru rufe pe care ar trebui de fapt să o folosești. "Ar putea să-ți ajungă un an"

Cu excepția cazului în care ești bogat sau norocos să ai pe cineva în viața ta care se ocupă de treburile gospodărești, probabil că te ocupi de spălarea rufelor cel puțin de câteva ori pe lună. Ai crede că asta înseamnă că știi exact ce ai de făcut pentru a te asigura că îți speli hainele cât mai bine posibil - și poate chiar economisind energie și bani în același timp.

Din păcate, sunt riscuri să speli rufele complet greșit. Cel puțin asta au descoperit gazdele podcastului "Am I Doing It Wrong?" de la HuffPost după ce au discutat recent cu Patric Richardson, cunoscut și sub numele de The Laundry Evangelist.

Richardson a dezvăluit că singurul ciclu de mașină de spălat pe care avem nevoie să-l folosim este ciclul „expres” și că foliile de uscător sunt dușmanii noștri, dar a menționat și că probabil folosim greșit detergentul de rufe mai exact punem prea mult.

„Cred că ai nevoie doar de aproximativ două linguri de detergent [pentru o încărcătură], așa că o sticlă de detergent pentru rufe ar putea să-ți ajungă un an, pentru că ai nevoie doar de câteva linguri pentru ca hainele tale să iasă curate”, a spus Richardson, gazda emisiunii „Laundry Guy” de pe HGTV.

Acesta a comparat folosirea excesivă a detergentului de rufe cu utilizarea excesivă a sării în bucătărie.

Mai mult detergent înseamnă că hainele tale sunt de fapt murdare

Ads

„Când gătești și rețeta spune o jumătate de lingură de sare și o pui, este delicios”, a spus Richardson.

„Dar dacă spui, 'Iubesc sarea,' și pui o cană întreagă, totul este distrus, nu este mai bun. Așa trebuie să te gândești la detergent: Un pic este foarte bun, pentru că face ce trebuie să facă. Dacă adaugi mult mai mult, de fapt, distrugi.”

Există și o explicație științifică pentru faptul că dacă folosești prea mult detergent poate însemna că, de fapt, ai haine mai puțin curate.

„Murdăria și germenii se desprind de pe haine și trec în apă”, a explicat Richardson, autorul cărții de succes „Laundry Love”.

„Ei rămân blocați în surfactant [compușii din detergent care scot murdăria și petele de pe haine] și apoi, când vine clătirea, surfactantul merge în scurgere. Dacă folosești prea mult detergent, nu poate fi clătit, astfel încât surfactantul se așează înapoi în hainele tale, iar toată murdăria se depune înapoi în hainele tale cu el. Așadar, mai mult detergent înseamnă că hainele tale sunt de fapt murdare.”

De aceea, Richardson ne sfătuiește să nu folosim capsule de detergent, scrie news.yahoo.com.

„Nu-mi plac capsulele pentru că nu poți controla cantitatea”, a spus el. „Nu ai nevoie de o cantitate de detergent a unei capsule [pentru o mașină de spălat].”