7 întrebuințări surprinzătoare ale detergentului de rufe, dincolo de mașina de spălat

Detergentul de rufe a fost creat pentru un scop principal, să păstreze hainele curate și proaspete, dar efectele sale merg mult mai departe de tamburul mașinii de spălat. „Majoritatea oamenilor cred că detergentul de rufe este doar pentru mașina de spălat, dar o cantitate mică, diluată, poate fi un adevărat salvator”, explică Busy Mom Cleaning, o companie de curățenie rezidențială și comercială din sud-vestul Floridei.

Datorită acțiunii sale blânde, dar eficiente de spumare, acest produs esențial din gospodărie poate fi folosit în aproape orice cameră din casă. Iată câteva dintre cele mai practice și neașteptate moduri de a folosi detergentul de rufe în locuință:

1. Îndepărtează petele de pe covor

O picătură mică de detergent amestecată cu apă poate face minuni asupra petelor de mâncare sau băutură, înainte ca acestea să se impregneze în fibrele covorului. „Tamponează ușor cu o soluție de detergent și apă, apoi clătește și șterge prin tamponare”, recomandă Busy Mom Cleaning.

Important: nu freca pata, ci tamponeaz-o, pentru a o scoate fără a deteriora țesătura.

2. Curățarea podelelor

Detergentul poate fi un detergent de podea simplu și eficient, mai ales pentru pardoselile din laminat sau vinil, unde lasă o suprafață curată, fără peliculă lipicioasă. „Amestecă 1-2 picături în aproximativ 4 litri de apă caldă pentru o curățare delicată”, explică specialiștii de la Busy Mom Cleaning.

3. Curățarea petelor de pe tapițerie

În mod similar, poți amesteca o cantitate mică de detergent lichid cu apă caldă pentru a obține o soluție de curățare a țesăturilor tapițate. Tamponează ușor petele cu o cârpă moale — dar testează mai întâi o zonă ascunsă, pentru a evita decolorarea.

4. Spălarea pereților

Dacă urmele de murdărie sau amprentele au mătuit aspectul pereților vopsiți, o soluție de detergent diluat în apă poate reda curățenia — fără a folosi substanțe chimice dure.

5. Curățarea pensulelor de machiaj

Amestecă câteva picături de detergent cu apă caldă pentru a crea o soluție delicată, dar eficientă, de spălare a pensulelor de machiaj. Clătește bine și lasă-le să se usuce la aer înainte de a le folosi din nou.

6. Îndepărtarea petelor de grăsime de pe alee sau din garaj

Presară puțin detergent pudră peste o pată proaspătă de ulei pe alee, adaugă puțină apă, freacă cu o perie dură, apoi clătește cu furtunul. Detergentul ajută la desprinderea grăsimii și la curățarea eficientă a betonului.

7. Curățarea dulapurilor din bucătărie

Dulapurile pătate de grăsime? Se rezolvă rapid! „Câteva picături de detergent într-o sticlă cu pulverizator, amestecate cu apă caldă, dizolvă rapid grăsimea din bucătărie”, spune Busy Mom Cleaning.

Când NU trebuie folosit detergentul de rufe ca agent de curățare

Deși detergentul de rufe este un produs de curățare extrem de versatil, nu este potrivit pentru toate suprafețele. Evită să-l folosești pe:

piatră naturală (marmură, granit),

pardoseli din lemn masiv.

„Poate distruge stratul protector sau provoca pierderea luciului”, avertizează Busy Mom Cleaning.

De asemenea, umiditatea și spuma pot deforma sau păta lemnul netratat și pot lăsa urme pe elementele metalice și oglinzi, scrie marthastewart.com.

