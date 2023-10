Care detergent e mai bun pentru rufe: dero lichid sau cel pudră?

Poate fi vorba doar de preferințe, de miros, de textură sau de felul în care îți lasă hainele. Adevărul este că piața detergenților de rufe este împărțită, în principiu, în două mari categorii: lichid și pudră. Care dintre ele este mai bun, însă?

Mirosul de rufe proaspăt scoase din mașina de spălat poate fi unul dintre cele mai apetisante mirosuri care există. Mirosul de "haine curate", așa cum este cunoscut popular. De aceea, avem întotdeauna grijă să alegem un detergent bun, care nu numai că miroase bine, dar ne lasă hainele impecabile și are o serie de alte calități.

Detergentul lichid este preferat de tot mai mulți atunci când vine vorba de spălat rufe. De ce? Pentru că are multe beneficii:

- Se dizolvă mai repede și mai bine, evitând reziduurile în haine și în mașina de spălat.

- Este biodegradabil, adică e prietenos cu mediul înconjurător.

- Deoarece e concentrat, e mai eficient.

- Îndepărtează petele fără a fi nevoie de produse suplimentare.

- E blând cu țesăturile și poate fi folosit pe haine albe și colorate.

- Pentru a îndepărta o pată imposibilă, dero lichid poate fi aplicat pe pată înainte de a pune haina în mașina de spălat, astfel încât să pătrundă mai bine în țesături.

Testele de laborator au stabilit că detergenții lichizi sunt mai puțin abrazivi pentru haine și componentele mașinii de spălat, ceea ce îi face alegerea recomandată pentru spălarea la mașină. Detergentul sub formă de pudră tinde să se acumuleze în părțile ascunse ale tamburului sau ale cuvei sub formă de particule nedizolvate și nu este îndepărtat prin clătire sau stoarcere. În plus, atunci când apa este dură, efectul este sporit, deoarece particulele de detergent se combină cu sărurile din apă și se neutralizează, formând un fel de pastă care se acumulează în conductele și găurile mașinii de spălat, ceea ce face ca aceasta să își piardă din eficiență și să se deterioreze puțin câte puțin, până când încetează complet să mai funcționeze.

Ads

Totuși, acest lucru poate fi atenuat prin întreținerea regulată a mașinii de spălat, care este recomandată la fiecare 3 ani.

Evident, sunt și câteva avantaje ale detergentului pudră. Acesta este mai ieftin decât dero lichid, este eficient, se aplică pentru a îndepărta petele în locuri specifice și este foarte eficient în eliminarea grăsimii, a nămolului și a altor lucruri care murdăresc hainele și le pot deteriora. Pentru a profita la maximum de beneficiile sale, cel mai bine este să se spele manual, iar detergentul poate fi dizolvat în apă caldă, astfel încât să pătrundă în fibrele textile și să îndepărteze petele; acest sfat poate fi aplicat și la spălarea în mașina de spălat, deși implică un consum mai mare de energie.

Dero lichid, pe de altă parte, se dizolvă foarte bine în apă rece, pătrunde mai bine în haine și poate fi folosit și pentru spălarea manuală, deși este puțin mai dificil de calculat cantitatea exactă, deoarece face multă spumă. Puteți aplica câteva picături direct pe pată și să frecați pentru a o îndepărta, fie în timpul spălării de mână, fie în timpul spălării la mașină.

Ads

Așadar, dero lichid este mai bun la mașina de spălat, iar cel pudră este recomandat la spălarea la mână. Indiferent, însă, de preferințe, dacă spălăm la mașină, cei mai mulți dintre noi mai adaugă un "ingredient": balsam de rufe. Cât de eficient este acesta?

Pur și simplu, adăugând balsam de rufe la un ciclu de spălare, ceea ce facem este să "înmuiem" și să parfumăm rufele. Pe măsură ce are loc spălarea, balsamul de rufe este introdus în fibrele țesăturilor și adaugă un strat subțire de substanțe chimice pentru a obține acea moliciune, reducând frecarea și duritatea hainelor.

Este necesară această acțiune, care acum face parte din rutină, și care sunt efectele pe termen lung asupra hainelor și asupra mediului?

După ce vă spălați hainele cu detergent și balsam de rufe, puteți vedea deja că acestea sunt mai moi, au un miros plăcut și chiar arată mai bine. Și acesta este probabil principalul beneficiu și principala proprietate a acestuia din urmă, moliciunea pe care o conferă hainelor. Un alt avantaj este că balsamul de rufe îmbunătățește călcarea hainelor. Utilizarea balsamului de rufe reduce timpul de călcare a hainelor cu 10-15%, mai ales dacă acestea sunt din bumbac.

Ads

De asemenea, reduce încărcătura electrostatică. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că țesăturile care au tendința de a se încărca cu electricitate statică, în special hainele sintetice, vor avea mai puțină încărcătură electrostatică.

Cu toate acestea, nu sunt numai avantaje când vine vorba de balsam de rufe. Este util să știm care sunt și dezavantajele acestuia.

Primul dezavantaj este că nu acționează aproape deloc asupra fibrelor sintetice. Adică, dacă programați un ciclu de spălare cu haine care sunt confecționate din fibre sintetice (țesături din poliamidă sau poliester), balsamul de rufe nu va fi necesar și va reprezenta o cheltuială în plus.

Balsamul de rufe reduce capacitatea de absorbție a prosoapelor cu 6-29% și le uzează mai repede. Dacă vă spălați frecvent prosoapele, evitați utilizarea continuă a balsamului de rufe. Puteți opta pentru o soluție făcută în casă și să înlocuiți balsamul de rufe cu oțet alb.

Totodată, balsamul de rufe poate provoca pete pe haine dacă este aplicat în exces. Adică, dacă turnați mai mult decât cantitatea recomandată, poate lăsa pete ceroase care sunt greu de îndepărtat. De aceea, este foarte important să nu supraîncărcați mașina de spălat la fiecare ciclu de spălare.

Unul dintre cele mai mari dezavantaje ale balsamurilor de rufe este la spălarea hainelor pentru sport. Aceste articole de îmbrăcăminte sunt special concepute pentru a absorbi umiditatea. Prin aplicarea de balsam de rufe, ceea ce facem este să aplicăm un strat cerat care va bloca capacitatea hainei de a absorbi umiditatea. Prin urmare, în timp, va fi mai dificil de îndepărtat petele și mirosurile de pe aceste articole de îmbrăcăminte.

Ads