Cum a reușit un deținut să evadeze din camera de interogatoriu. Imagini din momentul incidentului VIDEO

Imagini incredibile cu un deținut care evadează dintr-o cameră de interogatoriu din SUA, după ce și-a ucis întreaga familie.

Potrivit Daily Mail, Adlai Mestre, în vârstă de 24 de ani, și-a împușcat mama, tatăl, sora de 17 ani, și chiar și câinele familiei, în urmă cu aproape o lună, în casa lor din Tijeras, New Mexico.

Un clip video cu tânărul în timp ce încearcă să evadeze din camera de interogatoriu, după ce a fost lăsat nesupravegheat, a fost dezvăluit de autoritățile din comitatul Bernalillo.

În înregistrare se aude cum Adlai Mestre se roagă și spune: „Iisuse Hristoase, Tată ceresc, vă rog să aduceți pace celorlalți”, ca mai apoi să lovească peretele cu piciorul și să fugă.

