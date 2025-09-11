Belarusul a eliberat 52 de deținuți străini, la cererea președintelui SUA. Declarație surpriză a lui Lukașenko: "Să fim alături de Trump"

Republica Belarus, aliată a Rusiei, a eliberat joi, 11 septembrie 2025, 52 de deținuți de diferite naționalități, după un apel în acest sens al președintelui Statelor Unite, Donald Trump.

Foștii prizonieri s-au îndreptat spre Lituania împreună cu delegația americană care a negociat eliberarea lor, a anunțat Ambasada SUA la Vilnius, relatează Reuters și AFP.

Belarusul și Lituania au confirmat ulterior eliberarea acestora.

Președintele Trump i-a cerut președintelui belarus, Aleksandr Lukașenko, un aliat apropiat al liderului rus, Vladimir Putin, să elibereze deținuții, pe care liderul american i-a descris ca fiind „ostatici”.

În schimbul gestului lui Lukașenko, Washingtonul va ridica unele dintre sancțiunile impuse companiei aeriene naționale din Belarus, Belavia, permițându-i să întrețină și să cumpere componente pentru flota sa, care include aeronave Boeing, a declarat purtătorul de cuvânt al Ambasadei SUA la Vilnius.

Este cel mai mare grup de deținuți grațiați până acum de Lukașenko. Liderul de la Minsk încearcă să repare relațiile cu Statele Unite, după ani de izolare și sancțiuni.

Dar numărul deținuților eliberați joi este cu mult sub cei 1.300 sau 1.400 de deținuți a căror eliberare a cerut-o Trump, într-o convorbire pe care a avut-o cu Lukașenko luna trecută - convorbire despre care a vorbit în postări ulterioare pe rețelele sociale.

Printre cei eliberați se numără Ihar Losik, în vârstă de 33 de ani, un jurnalist condamnat în 2021 la 15 ani de închisoare într-o colonie penală sub acuzația de incitare la ură și organizare de revolte, a declarat secția pentru afaceri din Belarus a Ambasadei SUA la Vilnius.

Ambasada nu a putut confirma imediat dacă printre cei eliberați se aflau și critici proeminenți ai regimului lui Lukașenko - aflat la putere de zeci de ani - cum ar fi activistul pentru drepturile omului Ales Bialiatski, co-laureat al Premiului Nobel pentru Pace 2022.

Sviatlana Țihanouskaia, lidera opoziției belaruse din exil, al cărei soț, Siarhei, a fost eliberat din închisoare în iunie, a declarat că eliberarea de joi a vizat doar 4% dintre cei desemnați ca deținuți politici și nu semnalează nicio schimbare reală a politicii lui Lukașenko.

„Salutăm eliberarea lor, dar, în esență, este vorba de un târg cu vieți omenești – oameni care nu ar fi trebuit să fie închiși niciodată”, a declarat Țihanouskaia într-o declarație transmisă agenției Reuters, declarație în care a îndemnat Uniunea Europeană să mențină sancțiunile împotriva Belarusului până la instaurarea democrației.

Agenția de știri de stat din Belarus, BelTA, a declarat că printre cei eliberați se află 14 cetățeni străini – din Lituania, Letonia, Polonia, Franța, Marea Britanie și Germania.

BelTA l-a citat pe John Coale, avocatul care a condus delegația SUA, spunând că Trump i-a comunicat lui Lukașenko că Washingtonul dorește să-și redeschidă ambasada sa la Minsk.

Coale îi înmânase anterior lui Lukașenko o scrisoare în limba engleză din partea lui Trump, semnată „Donald”, a arătat BelTA. Faptul că Trump a semnat scrisoarea pur și simplu cu „Donald” a fost „un act rar de prietenie personală”, a declarat Coale, potrivit BelTA.

„Dacă Donald insistă că este gata să-i primească pe toți acești deținuți eliberați, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să încercăm să ajungem la un acord global, așa cum îi place domnului Trump să spună, un acord important”, a declarat Lukașenko, care l-a lăudat pe liderul american pentru că vrea să încheie un acord de pace în Ucraina.

„Sarcina noastră principală este să fim alături de Trump și să-l ajutăm în misiunea sa de a instaura pacea”, a declarat Lukașenko, citat ulterior de BelTA, referindu-se la afirmația lui Trump că a rezolvat șase sau șapte conflicte mondiale.

Lukașenko conduce Belarusul de mai bine de trei decenii printr-o guvernare autoritară. El a declarat recent, la 22 august, că nu este pregătit să elibereze „bandiți” care ar putea „declara război” statului.

Trump a declarat că vrea să se întâlnească cu Lukașenko, tratat de mult timp ca un paria de Occident, și l-a descris ca „un om foarte respectat, o persoană puternică, un lider puternic”.

Deținuții au fost eliberați la o zi după ce Polonia a doborât ceea ce a declarat a fi drone rusești care au pătruns pe teritoriul său și în ajunul exercițiilor militare comune între Rusia și Belarus Zapad 2025.

Belarusul are granițe comune cu trei țări NATO și cu Ucraina.

Lukașenko i-a permis lui Putin să folosească teritoriul belarus pentru invadarea Ucrainei în 2022, dar armata belarusă nu a participat direct la război.

Vitis Jurkonis, un activist pentru drepturile omului din Belarus care conduce biroul din Vilnius al Freedom House, o organizație de apărare a drepturilor omului finanțată de guvernul SUA, a declarat pentru Reuters că Lukașenko folosește deținuții pentru a-și spori propria influență.

„Lukașenko amână eliberarea deținuților politici pentru că nu are multe alte lucruri cu care să negocieze cu Occidentul. În același timp, continuă să aresteze și mai mulți oameni”, a avertizat Jurkonis. „El folosește eliberarea lor pentru a menține iluzia schimbării în Belarus, dar adevărata schimbare ar avea loc dacă teroarea din țară ar înceta, exilații ar fi lăsați să se întoarcă și armata rusă ar pleca”, a explicat activistul.

Lukașenko afirmă că nu există deținuți politici în Belarus și că cei aflați în spatele gratiilor sunt infractori care și-au ales singuri soarta.

Potrivit președintelui lituanian Gitanas Nausėda, printre deținuții eliberați joi se numără și opozantul istoric Mikalai Statkevič, deținut din 2020. Omul, candidat la alegerile prezidențiale din Belarus din 2010, a fost condamnat la 14 ani de închisoare din motive politice.

Într-o conferință de presă, președintele lituanian a precizat că printre persoanele eliberate se află „figuri ale opoziției, jurnaliști și participanți la manifestații”. El nu a dezvăluit identitatea persoanelor eliberate, cu excepția cetății lituaniene Elena Ramanauskiene, încarcerată în Belarus anul trecut pentru spionaj.

Potrivit agenției de presă de stat din Belarus, BelTA, 14 străini și-au recăpătat libertatea joi - șase lituanieni, doi letoni, doi polonezi, doi germani, un francez și un britanic.

