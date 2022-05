Peste 7.000 de deținuți au fost testați pentru depistarea infecției cu virusul C și B hepatitic și alte 7.000 de persoane private de libertate și personal angajat din unitățile penitenciare vor fi testați în perioada următoare, în cadrul uneia dintre cele mai mari campanii de testare gratuită organizate în cadrul unităților penitenciare din România.

Hepatitele virale B, C, D reprezintă în România și în lume o problemă de sănătate publică, determinată de potențialul important de contagiozitate al acestor infecții virale, dar și de riscul apariției bolilor cronice hepatice – hepatită cronică, ciroză și cancer hepatic, afecțiuni cu o semnificativă povară medicală, socială și economică, transmite Spitalul Universirat București, într-un comunicat de presă.

Societățile profesionale, instituțiile internaționale consideră că pentru a îmbunătăți testarea, îngrijirea și tratamentul VHC și VHB în vederea eliminării acestor infecții, penitenciarele trebuie să fie vizate de intervenții personalizate. Tratarea deținuților va contribui la reducerea prevalenței VHC și la prevenirea transmiterii în unitățile de detenție și în comunitatea mai largă, după eliberare. Tratarea populațiilor penitenciare va reduce prevalența generală a VHC și numărul de noi infecții, făcând deținuții un grup țintă important pentru eliminarea VHC.

Mulți dintre deținuți sunt foști consumatori de droguri, astfel că probabilitatea să se infectat după ce și-au injectat doze de stupefiante este foarte mare.

De altfel, reprezentanții penitenciarelor recunosc că în aceste unități incidența hepatitei este mai mare față de media națională, iar, potrivit dr, Laurenția Ștefan, director Direcția Medicală, în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), depistarea timpurie a hepatitei și tratarea ei cresc șansele de reinserție după terminarea perioadei de detenție.

Astfel, Societatea Română de Gastroenterologie, Hepatologie și Endoscopie Digestivă, a RoALD (Societatea Română pentru Studiul ficatului), în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor, Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Sf. Spiridon Iași, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie O. Fodor Cluj au lansat o campanie de screning "LIBER de hepatita C", Aceasta se adresează grupurilor vulnerabile reprezentate de deținuți precum și personalului angajat din unitățile penitenciare.

"Este o perioadă decisivă în care Romania își poate dovedi performanța de a se alinia strategiei OMS de eliminare a hepatitelor virale ca amenințare pentru starea de sănătate a populației până în 2030 – obiectiv asumat în Planul Cadru Național pentru Controlul Hepatitelor Virale.

Activitățile de conștientizare și testare au fost intensificate pe parcursul ultimului an, atât prin acțiunile derulate prin cabinetele medicilor de familie, cât și prin cele dedicate unor grupe populaționale speciale (persoane private de libertate), prin intermediul mai multor initiațive: Programele Regionale de Prevenire, Screening (testare) și Diagnostic al Pacienților cu Boli Cronice Hepatice secundare Infecțiilor cu virusurile Hepatitice B, C și D – LIVERO 2 – SUD și LIVERO 2 – EST și prin proiectul LIBER de Hepatita C.", a explicat Prof. Dr. Liana Gheorghe Președinte RoALD, Profesor de Gastroenterologie, Clinica de Gastroenterologie a Institutului Clinic Fundeni, coordonator științific al Campaniei "LIBER de hepatita C".

În primă fază, în perioada martie 2021 – februarie 2022, au fost testați deținuții și personalul angajat din 15 unități penitenciare dintre care: penitenciarul Rahova, penitenciarul Jilava, Giurgiu, Vaslui, Botoșani, Iași, Brăila, Galați, Poarta Albă, Ploiești, Slobozia, Tulcea și Valul lui Traian.

În urma testelor s-a descoperit că 688 de deținuți depistați pozitiv pentru infecția cu VHC și 206 pentru infecția cu VHB. Persoanele depistate pozitiv pentru hepatita C și B sunt evaluate de către medicii specialiști gastroenterologi din instituțiile partenere: Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Universitar de Urgență București și Spitalul Sf. Spiridon Iași, pentru confirmarea diagnosticului, stadiul bolii hepatice și oportunitatea includerii în tratament. Conform rezultatelor intermediare, majoritatea pacienților se află în fereastra de oportunitate pentru inițierea tratamentului antiviral. Rata de vindecare a infecției cu VHC la pacienții care beneficiază de tratament antiviral este de peste 98%.

Prevalența infecției cu VHC evidențiată în rândul acestui segment populațional este de 9,92%, confirmând faptul că și în România prevalența rezidenților din unitățile penitenciare este de 10 ori mai mare decât în populația generală.

Urmează testarea în penitenciare din Nord-Vestul țării, zonă unde până acum nu s-a desfășurat o astfel de campanie de testare.

Testele rapide de diagnostic, investigațiile ulterioare necesare confirmării diagnosticului, evaluării stadiului bolii hepatice și includerii în terapie, precum și tratamentul sunt în totalitate gratuite.

