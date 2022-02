Drama unei românce care a slăbit peste 20 de kg cu o cură de detoxifiere: „Am revenit la stilul meu de viață si am început să mă îngraș extrem de rapid”

Specialiștii în diabet și nutriție atrag atenția că unele cure de detoxifiere pot fi foarte periculoase. Digi 24 prezintă cazul unei românce care a recurs la o astfel de cură și a reușit să slăbească peste 20 de kg, dar problemele cu care s-a ales au fost mai mari decât cele inițiale.

„Aveam în minte să mă apuc de o cură, regim ceva, care să mă ajute să pierd kilogramele în plus. Bombardată fiind pe internet cu tot felul, despre minuni pe care le face sucul verde detoxifiant pentru slăbit, am început să folosesc acest suc verde detoxifiant cam zece zile, apoi făceam pauză.

Am pierdut vreo 20-22 de kilograme, eram super happy, nu-mi venea să cred că e real. După care, am revenit la stilul meu de viață si am observat că am început să mă îngraș extrem de rapid. Am ajuns să cântăresc mai mult decât greutatea inițială. Am realizat că am rămas și cu o sensibilitate la stomac, arsuri, usturimi, nu mai eram eu, nu mă mai simțeam bine cu mine”, a povestit Oana Achim, pentru Digi 24.

Irina Gaiu, medic rezident nutriție și boli metabolice, a explicat pentru sursa citată că dacă folosim curele de detox, în corpul nostru pot apărea niște substanțe chimice numite corp ketonic, ce duc la starea de ketoză.

„Acestea pot da stări de oboseală, dureri de cap, iritabilitate, iar folosite pe termen lung ele pot avea reacții pe sistemul imunitar. Unde nu funționează pancreasul, pot face hipoglicemie, adică scăderea glucozei din sânge, poate duce până la deces în anumite situații. Pot apărea anumite blocaje la nivelul rinichilor. Prin procedurile acelea de curățare ale intestinului putem provoca dezechilibre la nivelul mineralelor, vitaminelor de care avem nevoie”, a explicat Irina Gaiu.

Medicii spun că organismul nu are nevoie de așa-zisele cure de detoxifiere, fiind suficient să adoptăm un stil de viață echilibrat, cu alimente de bună calitate și sport, și organismul se va ocupa singur de eliminarea toxinelor.

