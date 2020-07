Fiul unei judecatoarei federale din SUA a fost impuscat mortal de un barbat deghizat in curier

Daniel Anderl, in varsta de 20 de ani, a murit pe loc in momentul in care a deschis usa si a fost impuscat direct in inima, iar tatal sau a fost ranit. Dupa incident, atacatorul a fugit de la locul faptei."Suntem in cautarea unui suspect. Colaboram cu autoritatile locale pentru identificarea acestuia", potrivit unui mesaj postat pe Twitter de biroul FBI din Newark, un oras din statul New Jersey. Politia incearca sa afle daca atacatorul era angajat la firma de curierat sau doar s-a deghizat pentru a-si duce la indeplinire planul.Esther Salas, prima femeie hispanica care a detine aceasta junctie in New Jersey, s-a ocupat de mai multe cazuri intens mediatizat, printre care procesul din 2014 care viza o frauda a unei participante la reality-show-ul "Real Housewives of New Jersey" si al sotului acesteia.De asemenea, Salas a fost desemnata sa judece un recurs impotriva Deutsche Bank. Plangerea sustine ca banca "nu a reusit sa monitorizeaza in mod corespunzator clientii considerati cu risc mare, intre care si miliardarul Jeffrey Epstein".