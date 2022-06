Un fost reporter BBC ajuns broker la Deutsche Bank s-a sinucis

Un broker care se temea ca isi va pierde slujba s-a sinucis sarind de pe terasa unui restaurant de lux aflat la etajul opt al unei cladiri din Anglia.

Anjool Malde purta costumul sau Hugo Boss favorit si tinea in mana un pahar cu sampanie cand a sarit in gol, cu doar cateva zile inainte de ziua sa de nastere, informeaza Daily Mail.

Malde, care absolvise la Oxford, cunoscut sub porecla Jools, a intrat in restaurantul Coq d'Argent de langa cladirea Bank of England duminica dupa-amiaza si foarte calm si-a comandat si platit bautura.

Cateva secunde mai tarziu, inca tinand paharul in mana, el a sarit in gol de la aproape 25 de metri inaltime si a murit instantaneu la contactul cu solul.

Miercuri seara, misterul din jurul sinuciderii sale a fost spulberat, prietenii sai explicand ca brokerul era chinuit de faptul ca sefii sai il criticau cu privire la o investitie pe care o facuse.

Tanarul a facut tragicul pas la doua zile dupa ce sefii sai de la Deutsche Bank, unde lucra de patru ani, ii spusesera sa isi goleasca biroul.

Un purtator de cuvant al Deutsche Bank a refuzat sa comenteze, insa un prieten care a dorit sa ramana anonim a dezvaluit ca sefii i-au comunicat ca trebuie sa plece devreme de la serviciu si sa nu se intoarca pana ce nu va fi contatctat de banca.

Malde a fost co-fondator al AlphaParties, companie specializata in organizarea evenimentelor sociale in zone exclusiviste din Londra pentru tineri profesionisi si studenti. De asemenea, a fost si un antreprenor de succes si fost prezentator de radio la postul BBC.

El avea un apartament in cartierul East End din Londra, un apartament de vacanta in Spania pe care il descria apropiatilor ca fiind unul de tip "penthouse" si era frecvent fotografiat in compania unor femei extrem de atragatoare.

