Un consilier local USR este acuzat că ar fi agresat elevi aflați într-o excursie. Era deranjat că făceau zgomot. A fost deschis dosar penal

Daniel Meze, consilier local în comuna Florești (suburbia orașului Cluj-Napoca), ales pe listele alianței ARI–USR, este acuzat că ar fi agresat fizic mai mulți elevi aflați într-o excursie școlară.

Polițiștii din Deva au confirmat deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunea de „lovirea sau alte violențe”, potrivit Clujenii.ro.

Incidentul ar fi avut loc în noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025, în jurul orei 01:30, la un hotel din municipiul Deva. O angajată a unității de cazare a sunat la 112 după ce a observat că mai mulți elevi din Bistrița au fost agresați de un bărbat cazat în același hotel. La fața locului, polițiștii au găsit o profesoară de 31 de ani, dirigintă, care însoțea un grup de patru elevi de 15 ani. Aceasta le-a povestit oamenilor legii că bărbatul, în vârstă de 42 de ani, ar fi intrat peste copii în cameră și i-ar fi agresat, fiind deranjat de zgomotul pe care îl făceau.

Un copil, strâns de gât

Părinții elevilor au declarat pentru presa locală că unul dintre băieți ar fi fost strâns de gât, iar ceilalți ar fi fost loviți. „În cauză, polițiștii din Deva au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs incidentul”, a transmis IPJ Hunedoara.

Ads

Inițial, contactat de Clujenii.ro, Daniel Meze a refuzat să ofere detalii, spunând doar: „Nu vreau să comentez, a fost un incident regretabil”. Ulterior, acesta a transmis un amplu drept la replică, în care a explicat propria versiune a evenimentelor, susținând că nu i-a agresat pe copii.

„Eram cazat la hotel și doream să dorm în jurul orei 22.00, fiind foarte obosit. Am auzit gălăgie de sus și am mers să văd de unde vine. Am bătut la ușă, mi-a deschis o fată, iar înăuntru erau mai mulți copii. Le-am spus, pe un ton certăreț, să nu mai facă gălăgie și să meargă fiecare în camera lui. Nu am intrat în cameră, i-am certat de pe hol și am plecat”, a declarat Meze.

Acesta a spus că a revenit două ore mai târziu, deoarece zgomotele continuau. „Am intrat în cameră și le-am spus să înceteze cu gălăgia, că le dau o «mamă de bătaie». Erau trei fete și mai mulți băieți ascunși. Nu am lovit pe nimeni, nu am pus mâna pe niciun copil. Da, am procedat prost și regret, dar nu am agresat pe nimeni”, a afirmat consilierul.

Ads

Daniel Meze susține că, în jurul orei 2.00, a fost trezit de poliție și dus la secție pentru declarații. „Am aflat cu stupoare că copiii declară că i-am lovit. Nu am lovit niciun copil, nu am avut nicio intenție de a face rău. Regret că am mers eu să îi cert, trebuia să chem poliția de la început”, a mai spus el.

Plângere pentru mărturie mincinoasă

În același mesaj, consilierul local a precizat că a depus patru plângeri la Poliția Deva, între care una pentru mărturie mincinoasă împotriva copiilor și altele împotriva agenților care ar fi gestionat necorespunzător cazul. „Prejudiciul meu de imagine a fost făcut. După ce lucrurile se vor clarifica și se va dovedi că nu am agresat pe nimeni, mă voi îndrepta în instanță împotriva Poliției Deva și a celor care au transmis informații din dosar către presă”, a transmis Meze.

Totodată, acesta și-a cerut scuze public: „Regret evenimentul, îmi pare rău că am procedat greșit, îmi cer scuze public. Nu am avut intenția să-i bat sau să-i lovesc. Am vrut doar să-i cert, să termine cu gălăgia ca să pot dormi. Trebuia să chem poliția, nu să merg eu la ei”.

Ads

Reacțiile politice nu au întârziat să apară. Liderii USR Cluj s-au delimitat categoric de Daniel Meze. Oana Murariu, președinta filialei județene, a declarat pentru Clujenii.ro că partidul „nu are niciun control asupra lui Meze”. La rândul său, Flaviu Udrea, consilier local USR în Florești și fost candidat la primărie, a transmis: „Domnul Daniel Meze a candidat în 2024 din partea alianței Uniți pentru Florești – USR + ARI, o formulă limitată la contextul electoral. După alegeri, această alianță nu a continuat la nivelul Consiliului Local Florești, unde domnul Meze nu face parte din grupul de consilieri USR și nu are legătură cu activitatea noastră politică.”

Ads

Udrea a subliniat că formațiunea condamnă orice formă de violență: „Ne delimităm ferm de orice comportament care contravine valorilor noastre și așteptăm ca autoritățile să clarifice circumstanțele incidentului. USR Florești condamnă orice formă de violență, fizică sau verbală, și reafirmă angajamentul nostru pentru o conduită publică bazată pe respect, integritate și responsabilitate”.

În acest moment, ancheta este în plină desfășurare la Poliția Municipiului Deva, care urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat în noaptea incidentului și dacă acuzațiile care planează asupra consilierului clujean se confirmă.

Ads