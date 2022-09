110 ani de la moartea lui Aurel Vlaicu. Marconi ar fi dorit sa lucreze cu aviatorul roman

Aurel Vlaicu a murit pe data de 13 septembrie 1913 in Banesti, de langa Campina. Voise sa treaca in zbor muntii, sa ajunga la sarbatorile ASRTA de la Orastie. Mai putin cunoscuta este colaborarea lui Guglielmo Marconi cu Aurel Vlaicu.In anul 1913, compania engleza Marconi, comanda lui Aurel Vlaicu proiectarea si construirea unui avion metalic cu doua locuri. Inginerul roman purcede la fapte si in doar cateva luni termina avionul, pe care il denumeste "Vlaicu III". Primul avion functional din ... citeste toata stirea