14 ani de la tragedia din Mina Petrila

S-au implinit 14 ani de la marea tragedie din Petrila: accidentul minier care soldat cu 13 morti care a grabtit inchiderea exploatarii din Valea Jiului.In ziua de sambata, 15 noiembrie 2008, in jurul orei 15:00, o explozie produsa intr-un abataj al Minei Petrila, in urma acumularilor in exces de gaz metan, a provocat moartea a opt mineri.Alti opt salvatori minieri aflati in subteran in acel moment au suferit arsuri grave. Patru ore mai tarziu, o alta explozie avea sa curme viata altor cinci ... citeste toata stirea