14% din somerii hunedoreni sunt tineri sub 30 de ani

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara a dat publicitatii cifrele privind somajul, la sfarsitul anului trecut. In ultima luna a anului, rata somajului a crescut cu 0.15%.In total 6.231 persoane sunt inregistrate in evidentele AJOFM Hunedoara, 3.018 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 3.213 erau someri neindemnizati. In ceea ce priveste mediul de rezidenta, 2.032 someri provin din mediul rural si 4.199 sunt din mediul urban.In ce priveste somajul in randul ... citeste toata stirea