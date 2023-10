Jurnalul Vaii Jiului (JVJ) implineste astazi 20 de ani.Pare atat de simplu, dar a fost un drum atat de lung.Au fost ani grei, cu multe furtuni, dar si cu perioade insorite. Nu am facut milioane, dar am ramas in picioare. Nu am cazut, dar nici nu am inselat si santajat.Am scris si "de bine", dar si "de rau". Dar nu ne-am incovoiat in fata nimanui si am tinut capul sus.Am fost pe hartie, dar si in online. Am strans texte cu care ma mandresc si am pastrat colectii memorabile. Am ramas aici ... citeste toata stirea