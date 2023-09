La sfarsitul lunii iulie 2023, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara (AJOFM HD) erau inregistrati 5.804 someri (din care 3.104 femei), rata somajului fiind de 3,73 %, anunta institutia. Comparativ cu luna precedenta, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o scadere cu 0,15.In ce priveste structura somajului pe grupe de varsta, aceasta se prezinta alarmant in cazul tinerilor. Mai exact, 35% dintre someri sunt tineri sub 40 de ani, adica peste 2000 de ... citeste toata stirea