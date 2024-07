35% din somerii hunedoreni au varste sub 40 de ani

La sfarsitul lunii mai 2024, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Hunedoara erau inregistrati 7.580 someri, rata somajului fiind de 4,87 %.In aceasta luna, comparativ cu luna precedenta, a fost inregistrata o crestere de 0,05.Din totalul de 7.580 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Hunedoara, 2.225 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 5.355 erau someri neindemnizati.In ceea ce priveste varsta, 35% dintre someri au varste sub 40 de ani, ... citește toată știrea