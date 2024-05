36% dintre somerii hunedoreni sunt sub 40 de ani, iar 60% sub 50 de ani

In evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Hunedoara erau inregistrati, la sfarsitul lunii martie 2024, 7.579 someri (din care 4.145 femei). Rata somajului a fost de 4,86 %, in crestere de 0,03% fata de luna precedent.Din totalul de 7.579 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Hunedoara, 2.267 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 5.312 erau someri neindemnizati. In ceea ce priveste impartirea pe grupe de varste, 11% sunt sub 25 de ani, 8% intre 25 si ... citește toată știrea