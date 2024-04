37% din somerii hunedoreni au varste sub 40 de ani

La sfarsitul lunii februarie 2024, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara erau inregistrati 7.527 someri (din care 4.117 femei), rata somajului fiind de 4,83 %.Comparativ cu luna precedenta, acest indicator a inregistrat o crestere de 0,16%.Din totalul de 7.527 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Hunedoara, 2.314 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 5.213 erau someri neindemnizati. In ceea ce priveste varsta, 37% dintre someri au sub 40 de ... citește toată știrea