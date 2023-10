Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara a dat publicitatii rata somajului, la sfarsitul lunii august 2023.Aceasta este de 4,05 %. Comparativ cu luna precedenta, in aceasta luna a inregistrat o crestere de 0,32 pp, anunta AJOFM Hunedoara.Din totalul de 6.316 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Hunedoara, 1.919 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 4.397 erau someri neindemnizati.In ceea ce priveste varsta, 37% dintre someri au varste sub 40 de ani, cea ... citeste toata stirea