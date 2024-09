59% din somerii hunedoreni au varste sub 50 de ani

In evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Hunedoara erau inregistrati, la sfarsitul lunii august, 7.263 someri. Conform AJOFM Hunedoara, rata somajului a fost de 4,66 %, in scadere cu 0,07% fata de luna precedentaDin totalul de 7.263 de persoane inregistrate in evidentele AJOFM Hunedoara, 2.215 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 5.048 erau someri neindemnizati.In ceea ce priveste grupa de varsta, 59% dintre someri au varste sub 50 de ani, totalizand ... citește toată știrea