59% dintre somerii hunedoreni au varste sunt 50 de ani

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara anunta ca, la sfarsitul lunii septembrie 2024, avea inregistrati 7.214 someri, rata somajului fiind de 4,71 %. Comparativ cu luna precedenta, in septembrie, acest indicator a fost in crestere.Din totalul de 7.214 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Hunedoara, 2.131 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 5.083 erau someri neindemnizati. In ce priveste structura somajului pe grupe de varste, se prezinta cifre ... citește toată știrea