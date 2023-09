Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, initiaza doua HG-uri prin care se aloca 50 milioane de lei din Fondul de Rezerva Bugetara aflat la dispozitia Prim-Ministrului pentru finantarea noii companii Complexul Energetic Valea Jiului S.A si prin care se instituie un Serviciu de Interes Economic General pentru activitati de punere in siguranta in mine si de exploatare a carbunilor in Valea Jiului.Pentru prestarea serviciul de interes public de catre Societatea Complexul Energetic Valea Jiului SA, ... citeste toata stirea