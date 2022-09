A 40-a aniversare a Revolutiei "Solidaritatea", celebrata la Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane

Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane, in colaborare cu Institutul Polonez din Bucuresti si cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara, organizeaza in data de 30 septembrie 2022, orele 11.00, vernisajul expozitiei in aer liberA 40-A ANIVERSARE A REVOLUEsIEI "SOLIDARITATEA"Acest eveniment expozitional doreste a infatisa publicului vizitator povestea infiintarii sindicatului "Solidaritatea" (SolidarnoL>c), care a dat nastere unei miscari sociale conduse de Lech Walesa, precum si a ... citeste toata stirea