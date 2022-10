A furat o bicicleta electrica dintr-un centru comercial din Deva

Miercuri, Politia Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la faptul ca, din incinta unui centru comercial din Deva, autori necunoscuti au sustras, prin sectionarea unui lant anti-furt, o bicicleta electrica expusa la vanzare.In cauza, politistii Biroului de Investigatii Criminale Deva au intocmit dosar penal, iar in urma cercetarilor efectuate l-au identificat in scurt timp pe cel banuit de comiterea infractiunii de furt calificat reclamate. Acesta este un tanar in varsta de 24 de ani, ... citeste toata stirea