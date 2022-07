A murit Adi de la Brad, fostul miner devenit mentorul spiritual al "Copiilor soarelui"

Ardelean Farcas (59 de ani), gurul "Copiilor Soarelui", un fost miner care a pus bazele unei comunitati izolate din zona Bradului, a murit, vineri, la spital. In luna mai, barbatul fusese retinut de politisti si plasat ulterior sub control judiciar, fiind pus sub invinuire pentru santaj, viol, impiedicarea accesului la invatamantul general obligatoriu si exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati."Adi de la Brad", asa cum era numit de localnici, a murit la spitalul din Deva, unde ... citeste toata stirea