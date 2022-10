A treia prelevare de organe la Spitalul Judetean din Deva

Alti pacienti aflati pe listele de asteptare, a caror viata depinde de un transplant de ficat, rinichi sau cornee au fost ajutati.La Spitalul Judetean de Urgenta Deva s-a realizat cea de-a treia interventie de prelevare organe si tesuturi din acest an, prin bunavointa familiei unui pacient de 79 de ani, aflat in moarte cerebrala. Echipa ATI si de coordonare a spitalului din Deva (Dr. Ioana Kovacs - kdp, As. Monica Popescu - coordonator transplant, Dr. Alexandra Demian Crisan) au facut posibil ... citeste toata stirea