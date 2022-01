A vanat un caprior si a incercat sa il arunce la tomberon

Politistiidin cadrul Politiei Orasului Petrila au identificat in trafic un barbat in varsta de 49 de ani (vanator in cadrul unei asociatii de profil), cu privire la care au stabilit ca, in 29 ianuarie, a vanat fara autorizatie de vanatoare un caprior, pe care il avea ascuns in portbagajul autoturismului.Cu ocazia verificarilor, politistii au stabilit faptul ca barbatul a participat la o vanatoare colectiva organizata cu alti 7 vanatori, avand autorizatie pentru doi mistreti, insa acesta a ... citeste toata stirea