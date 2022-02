Academia Romana isi disputa terenuri in Retezat si Esara Hategului

Academia Romana este implicata in doua procese indelungate pentru terenuri care in trecut s-au aflat in administrarea ei, in judetul Hunedoara.Intr-un proces inceput la Judecatoria Hateg in 2016, aflat in prezent in recurs la Curtea de Apel Alba Iulia, reprezentantii Academiei Romane au revendicat dreptul de proprietate asupra unui teren de un hectar si 984 metri patrati din comuna General Berthelot, unde institutia mai detine 69 de hectare de teren si administreaza conacul Berthelot, ... citeste toata stirea