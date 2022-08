Acces interzis in gara Hunedoarei. Masura, luata dupa un sir de distrugeri

Accesul in perimetrul garii municipiului Hunedoara a fost restrictionat aproape complet, dupa ce in cei patru ani de cand circulatia trenurilor care plecau din statia CFR a fost oprita, cladirea si calea ferata au fost afectate de distrugeri.Administratorii statiei au montat porti metalice pentru a opri accesul in incinta acesteia si au asigurat usile si ferestrele cladirii cu grilaje de metal. Mai multe panouri au fost amplasate in zona garii, in care vizitatorii sunt avertizati ca accesul ... citeste toata stirea