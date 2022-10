Soferul unui camion a distrus limitatorul de inaltime amplasat in zona podului CFR Saulesti. Bara limitatorului s-a prabusit peste remorca masinii."Politia Orasului Simeria a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe DJ 700, in zona podului CFR Saulesti, s-a produs un eveniment rutier. Politistii care s-au deplasat la fata locului au stabilit faptul ca un barbat in varsta de 55 de ani, din ... citeste toata stirea