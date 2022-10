Accident cumplit in Retezat. Un tanar a murit

Un tanar de 26 de ani, dat disparut sambata seara, a fost gasit mort in Masivul Retezat. Tragedia a avut loc in zona varfului Papusa, care are o altitudine de 2.508 metri, clasandu-se pe locul al doilea in Masivul Retezat, dupa Varful Peleaga, 2.509 metri si al unsprezecelea din Romania."Plecat solitar din grupul apartinator, tanarul a incercat o coborare pe versantul abrupt nordic al Vf. Papusa, alunecand pe zapada inghetata a unui jgheab. In cursul noptii, o echipa a ... citeste toata stirea