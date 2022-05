Soseaua Hunedoara - Calan a fost din nou locul unei tragedii, dupa ce in urma cu mai putin de o saptamana pe acest sector a murit un motociclist.Sambata seara, un sofer din Hunedoara, in varsta de 65 de ani, a parasit partea carosabila si a izbit violent un copac.In urma accidentului rutier petrecut in ... citeste toata stirea