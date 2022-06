Conducatorul unei motociclete a murit, duminica, intr-un accident rutier care a avut loc pe Drumul National 66 Simeria - Petrosani, in zona localitatii Bacia.Barbatul in varsta de 43 de ani, din judetul Alba, se deplasa din directia Calan spre Simeria si a intrat in coliziune cu un autoturism."Nu a mai putut evita impactul si a lovit autoturismul in partea stanga - spate, in momentul in care ... citeste toata stirea