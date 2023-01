Marti, la ora 16:43, un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Buces, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74, pe raza localitatii Zdrapti, din directia Brad-Buces, la efectuarea manevrei de depasire a unui biciclist in varsta de 56 de ani, care se deplasa in aceeasi directie de mers, nu a pastrat o distanta laterala suficienta fata de acesta, acrosandu-l cu partea laterala a autoturismului.In urma evenimentului ... citeste toata stirea