Accident rutier grav in apropiere de Brad

Un accident rutier grav a avut loc, joi, pe soseaua Brad - Abrud (DN 74), in apropiere de Brad. Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost ranite."Un barbat in varsta de 60 de ani, din comuna Criscior, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74, din directia Brad - Abrud, la intersectia DJ 742B, nu s-ar fi asigurat corespunzator la schimbarea directiei de deplasare (prin viraj spre stanga) si a intrat in coliziune frontala cu autoturismul ... citeste toata stirea