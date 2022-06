Accident rutier grav pe DN 7: un barbat din Hunedoara a murit

O depasire neregulamentara a fost fatala unui barbat din Hunedoara. Soferul, in varsta de 67 ani, care conducea un autoturism din directia Sebes-Orastie, s-a angajat intr-o depasirea unui autotren cu remorca, fara a se asigura corespunzator si a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara care circula din sensul opus. In urma accidentului, petrecut in zona localitatii Aurel Vlaicu, a murit."Pompierii detasamentului Orastie, cu un echipaj de descarcerare si un echipaj SMURD, precum si o ... citeste toata stirea