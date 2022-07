Un accident rutier a avut loc, sambata seara, pe Drumul National 7, in Simeria.Potrivit politistilor, un soferul unui autoturism, in varsta de 36 de ani, a efectuat depasirea unei alte masini si a intrat in coliziune laterala cu un autoturism care circula din sens opus si era condus de un barbat in varsta de 47 de ani, din municipiul Deva."In urma evenimentului rutier a rezultat ranirea grava a barbatului de 47 de ani, iar ... citeste toata stirea