Duminica seara, un barbat in varsta de 40 de ani, din Deva, a produs un accident rutier.in timp ce conducea un autoturism pe DN7 din directia Deva spre Orastie, la intersectia cu DJ 700A, acesta nu a pastrat o distanta corespunzatoare fata de autoturismul din fata sa, condus de un tanar in varsta de 30 de ani.A intrat in coliziune cu acesta, proiectandu-l ulterior intr-un alt autoturism ... citeste toata stirea