Accident rutier pe DN 76. Printre raniti este si un copil

Un accident rutier a avut loc miercuri, pe Drumul National 76, in localitatea hunedoreana Tarnava de Cris.Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca, pe DN 76, in afara localitatii Tarnava de Cris, o autoutilitara condusa de un tanar in varsta de 22 de ani, nu ar fi pastrat o distanta regulamentara fata de autoturismul ce se afla in fata sa, condus de o femeie in varsta de 38 de ani, din comuna Vata de Jos, care, incetinise in spatele unui tractor care tracta o remorca artizanala ... citeste toata stirea