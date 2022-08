Accident rutier pe soseaua Deva - Brad

Miercuri, pe DN 76 in Valisoara, a avut loc un accident rutier.Politistii ajunsi la fata locului, au constatat ca, un barbat in varsta de de 40 de ani din localitatea Criscior, in timp ce conducea un autoturism pe DN 76, din directia Brad spre Deva, intr-o curba deosebit de periculoasa spre dreapta, ar fi pierdut controlul directiei de deplasare, patrunzand pe contrasens, unde a acrosat frontal un alt autoturism condus de catre un barbat din judetul Bihor.In urma acestui eveniment rutier au ... citeste toata stirea