Miercuri, otanara in varsta de 19 ani, din Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe strada Florilor din orasul Calan, la intersectia strazii Florilor cu Piata Libertatii, la efectuarea virajului la stanga nu ar fi acordat prioritate de trecere unui biciclist in varsta de 62 de ani, ... citeste toata stirea