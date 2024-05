Accident si incendiu in Ziua de Pasti

Pompierii petrosaneni nu au avut o Sarbatoare Pascala linistita. In seara Sfintei Zile, ei au fost solicitati sa intervina in localitatea Aninoasa, unde a avut loc un accident rutier. La fata locului, pompierii au constatat faptul ca in accident au fost implicate doua autoturisme si au rezultat 6 victime (4 barbati si 2 femei).Persoanele ranite au primit primul ajutor medical la locul evenimentului si ulterior au fost transportate la Spitalul de Urgenta Petrosani pentru investigatii ... citește toată știrea