Joi seara, in jurul orei 22:30, a avut loc un accident rutier grav intre localitatile Orastie si Castau."Un tanar in varsta de 19 ani, din comuna Beriu, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 705 A, pe directia de mers Orastie-Castau, s-a angajat in efectuarea manevrei de depasire a unui alt autoturism, a pierdut controlul autoturismului, care a intrat in coliziune cu un stalp amplasat langa un imobil.In ... citeste toata stirea