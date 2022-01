Accident tragic: Soferul unei masini a murit la volan si a accidentat o fata de sase ani care se afla pe trotuar

Un sofer de 29 de ani a decedat la volan, iar masina in care se afla a ajuns pe trotuar si a accidentat o fata de sase care se afla pe strada alaturi de mama sa. Politistii au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Accidentul a avut loc in municipiul Petrosani, din judetul Hunedoara. "In data de 29 decembrie 2022, Politia Municipiului Petrosani, a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca, pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Petrosani, a avut ... citeste toata stirea