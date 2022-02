Accidente grave la schi in muntii Retezat. Doua fete de 11 ani si o femeie au ajuns la spital

Doua fete si o femeie s-au numarat printre victimele accidentelor petrecute la schi, in muntii Retezat. Salvamontistii le-au venit in ajutor. Sfarsitul de saptamana a fost aglomerat in statiunile montane din judetul Hunedoara.Una dintre cele mai frumoase cascade din Romania, schimbata complet. Cum arata iarna "perla Retezatului" VIDEOPadurile pline de farmec din Hunedoara: tinutul comorilor, codrii seculari si locul interzis din Retezat VIDEOControversele Retezatului. De ce s-au opus ... citeste toata stirea