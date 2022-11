Acuzat de sechestrare, dupa un scandal in apartament

Politistii au fost sesizati de un barbat din municipiul Brad cu privire la faptul ca in noaptea de 06/07 noiembrie 2022, in timp ce se afla la locuinta unui barbat in varsta de 34 de ani, din Brad, in urma unui conflict spontan generat pe fondul consumului de alcool, a fost lovit de catre proprietarul apartamentului, iar cand persoana vatamata a solicitat sa fie lasata sa plece, proprietarul nu i-a permis sa paraseasca apartamentul.In urma probatoriului administrat sub coordonarea ... citeste toata stirea