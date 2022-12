Luni seara, un tanar in varsta de 25 de ani, din orasul Petrila, in timp ce conducea un autoturism pe strada Republicii din oras a surprins si accidentat un minor in varsta de 16 ani, care se afla angajat regulamentar in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni semnalizata cu indicator si marcaj rutier.In urma acestui eveniment rutier, a rezultat vatamarea corporala a minorului, fiind transportat de ... citeste toata stirea